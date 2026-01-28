Реклама

12:21, 28 января 2026

В Европе раскритиковали Каллас из-за ее возмутительного поведения

TEC: Россия не намерена ничего обсуждать с Каллас из-за ее поведения
Варвара Кошечкина
Фото: Yves Herman / Reuters

Россия не намерена вести переговоры с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас из-за ее неприемлемого поведения. Об этом сообщает издание The European Conservative.

По данным издания, в Европе никто не думает, что Россия не согласится вести переговоры с главой евродипломатии из-за ее возмутительного и инфантильного поведения, которое стало мировой сенсацией. «Россияне публично заявляли об этом, обвиняя Каллас и ее команду в некомпетентности и неграмотности», — говорится в публикации.

Сообщается, что подход Каллас основан на пустых лозунгах без какой-либо оценки реальности. Издание напоминает, что глава евродипломатии не захотела восстанавливать диалог с Россией по мирному урегулированию кризиса на Украине до тех пор, пока Россия «не будет побеждена».

В воскресенье, 25 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США не планируют обсуждать с Каей Каллас какие-либо вопросы.

