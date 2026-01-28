Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 28 января 2026Мир

В Германии назвали ключевую гарантию безопасности для Украины

Глава МИД Вадефуль: Вступление в ЕС — ключевая гарантия безопасности для Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Реалистичная перспектива вступления в Евросоюз (ЕС) является одной из ключевых гарантий безопасности для Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Прочная архитектура мира в Европе предполагает, что Украина имеет справедливый шанс вступить в Европейский союз», — сказал Вадефуль. По его мнению, предоставление Киеву четкой европейской перспективы является важнейшим элементом будущей безопасности и стабильности на континенте.

Глава германского МИД подчеркнул, что это обязательство должны взять на себя нынешние члены ЕС.

Ранее Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. По его мнению, чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее она сможет защитить свои интересы и тем лучше будет для всей Европы. Министр иностранных дел призвал Европу готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бегство Асада из Сирии привело к возрождению ИГИЛ. Что об этом известно и как может отреагировать Россия?

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Изрезавший ножом жену и 14-летнего сына россиянин возражал против решения суда

    На Украине назвали европейские гарантии безопасности бессмысленными

    Военкор показал Константиновку с воздуха и раскрыл подробности о боях за город

    К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

    Почетный президент РФС оценил необходимость возвращения Захаряна в «Динамо»

    Популярный российский комик купил русскую газету в США и удивился

    Назван рабочий способ бросить курить вейпы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok