В Германии назвали ключевую гарантию безопасности для Украины

Глава МИД Вадефуль: Вступление в ЕС — ключевая гарантия безопасности для Украины

Реалистичная перспектива вступления в Евросоюз (ЕС) является одной из ключевых гарантий безопасности для Украины. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Прочная архитектура мира в Европе предполагает, что Украина имеет справедливый шанс вступить в Европейский союз», — сказал Вадефуль. По его мнению, предоставление Киеву четкой европейской перспективы является важнейшим элементом будущей безопасности и стабильности на континенте.

Глава германского МИД подчеркнул, что это обязательство должны взять на себя нынешние члены ЕС.

Ранее Вадефуль назвал угрозой для НАТО успехи России на Украине. По его мнению, чем стабильнее ситуация с миром на Украине, тем скорее она сможет защитить свои интересы и тем лучше будет для всей Европы. Министр иностранных дел призвал Европу готовиться к потенциальному военному столкновению с Россией и обеспечить собственную безопасность «с позиции силы».