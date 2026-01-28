Реклама

Россия
19:25, 28 января 2026Россия

В Госдуме рассказали о попытках Запада сделать «вторую Украину» на границе с Россией

Водолацкий: Спецслужбы Запада пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Спецслужбы Запада пытаются дестабилизировать ситуацию в Грузии, чтобы создать из страны «вторую Украину». Об этом заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Идет подкуп, идет шантаж некоторых руководителей силовых органов и за счет подкупа, за счет вливания туда сотен миллионов долларов, все-таки Европа, спецслужбы различные, как говорится, руководители так называемого в кавычках "глубинного государства" хотят все-таки сделать из Грузии вторую Украину», — пояснил он.

Парламентарий также подчеркнул, что все больше стран, которые ранее подвергались антироссийской пропаганде, сейчас начинают осознавать, что их вводили в заблуждение, а с Россией нужно восстанавливать отношения. Водолацкий добавил, что это касается тех государств, которые входят в близкий круг России.

В октябре 2025 года мэр Тбилиси Каха Каладзе объявил, что посол одной из стран Запада после начала спецоперации на Украине в 2022 году предлагал Грузии начать войну с Россией. О какой именно стране идет речь, градоначальник не уточнил.

