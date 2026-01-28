В Госдуме словами «не за горами» оценили вероятность наступления одного события в зоне СВО

Картаполов: В скором времени ВСУ ждет обвал фронта

В скором времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвалится фронт. Об этом заявил председатель оборонного комитета Госдумы, генерал полковник Андрей Картаполов радиостанции «Маяк», видео опубликовано в Telegram.

По оценке Картаполова, перспектива обвала фронта у ВСУ вероятна в обозримой перспективе — «не за горами», как выразился политик.

Глава оборонного комитета Госдумы отметил, что при таком сценарии развития событий украинскому руководству не останется ничего иного, как принять это.

В декабре 2025 года у ВСУ обвалился фронт в Харьковской области, что привело к значительному продвижению российских войск на этом участке. Ответственным за провал в Киеве назначили командира одной из бригад, его сняли с должности.