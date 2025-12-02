Путин провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. О чем доложили верховному главнокомандующему?

Путин поручил группировке «Север» задачу создать буферную зону на границе

Президент России Владимир Путин обозначил задачу, поставленную перед группировкой войск «Север». Об этом он заявил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

Верховный главнокомандующий поручил подразделениям «Севера» создать зону безопасности вдоль государственной границы страны.

В ноябре капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» объяснил, что тяжелые позиционные бои в российском приграничье продолжаются из-за того, что не на всей территории вдоль Сумской и Курской областей созданы зоны безопасности. «Соответственно, если враг бьет, мы отвечаем и тоже бьем. Так же вот на границе Черниговской области и Брянщины. Враг безобразничает — мы отвечаем. То есть мы не на всей территории границы пресекли черту, как и в Харьковской области, и в Днепропетровской, между прочим», — рассказал эксперт.

Путину доложили о переходе под контроль ВС РФ двух важных городов

В ходе совещания Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова. Тот доложил главе государства об освобождении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике и Волчанска (Харьковская область) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, было раскрыто, что 37-я отдельная мотострелковая бригада 36-й армии полностью завершила освобождение населенного пункта Доброполье. Также стало известно о начале операции по освобождению города Гуляйполе в Запорожской области и об окружении поселка Степногорск.

Красноармейск имел для противника стратегическое значение. С его переходом под контроль российских войск украинские линии снабжения оказались нарушены, теперь для России открыто направление на Краматорск и Славянск.

Волчанск является одним из ключевых узлов обороны ВСУ на восточном участке Харьковской области. За обвал фронта под этим городом командира 57-й мотопехотной бригады ВСУ сняли с должности. По информации военного корреспондента Евгения Поддубного, речь идет об украинском полковнике Евгении Солодаеве.

Путин рассказал о положении дел в зоне СВО

По словам Путина, на всей линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) инициатива полностью находится в руках ВС РФ. Он отметил, что успехи Российской армии в Красноармейске обеспечат поступательное решение всех задач, поставленных при начале СВО.

Также российский лидер заявил, что конфликт на Украине стал трагедией для украинского народа. Верховный главнокомандующий указал, что виновна в этой трагедии преступная политика «вороватой хунты» Киева. В частности, Путин отметил, что украинское командование в ходе боев за Красноармейск не считалось с потерями и бросало солдат на убой, всячески препятствуя сдаче своих бойцов в плен.

В итоге только в ходе боев за Волчанск лишились жизней восемь тысяч украинских военных. Всего за 18 месяцев боев ВСУ потеряли там 46 процентов личного состава своей группировки.