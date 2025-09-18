«Это дорога на Славянск и Краматорск». На Западе подняли тревогу из-за ситуации вокруг Красноармейска. Что там происходит сейчас?

Sky News: Оборона Покровска ВСУ подходит к концу

Оборона Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами Украины (ВСУ) подходит к концу и в скором времени город может перейти под контроль армии России. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на военных экспертов.

В частности, авторы материала приводят слова британского военного аналитика Марины Мирон, которая указала, что российские войска успешно окружают части ВСУ.

По ее словам, ситуация для Киева в боях за этот населенный пункт ухудшается с каждым днем. Главной причиной она назвала создание «зоны поражения» с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Она подчеркнула, что это позволило практически полностью прекратить снабжение украинских войск.

Россияне не хотят штурмовать город, поскольку это слишком сложно. Вместо этого они пытаются полностью окружить его, чтобы не нести большие потери Марина Мирон британский военный эксперт

Кроме того, эксперт добавила, что взятие Красноармейска будет иметь стратегическое значение. Она подчеркнула, что украинские линии снабжения будут нарушены из-за потери города, а также для России будет открыто направление на Краматорск и Славянск.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Что о ситуации под Красноармейском говорят в России?

28 августа об ожесточенных боях за Красноармейск сообщили военные корреспонденты. В частности, об этом писали авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны» (RusVesna).

На покровском направлении не прекращаются тяжелые бои, где подразделения группировки войск «Центр» продолжают свое успешное наступление «Военкоры русской весны» Telegram-канал

Военкоры также опубликовали кадры, на которых зафиксировано поражение бронетехники, артиллерии, БПЛА, пикапов, а также ликвидация пехоты ВСУ.

31 августа глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подтвердил информацию о начале боев за Красноармейск.

«Ситуация тяжелее в том плане, что противник перебросил туда достаточно большое количество резервов, старается удержать. Они стараются сдержать такой темп, который набрали наши бойцы», — заявил он. Руководитель региона добавил, что украинская сторона не признает начало боестолкновений в городской черте.

Уже 1 сентября авторы Telegram-канала «Иди и смотри» сообщили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России смогли зайти в западную часть Красноармейска. Отмечалось, что бои идут также и на флангах группировки ВСУ, а российские войска пытаются прервать снабжение украинских войск в городе.

На следующий день авторы Telegram-канала также привели информацию о боях за южную часть города.

Также сообщалось об успешном охвате соседнего с Красноармейском населенного пункта Мирноград с востока

Кроме того, военкоры 18 сентября подтвердили предположения о тактике Российской армии. В частности, сообщалось, что российские войска ставят для себя главной оперативной задачей прервать снабжение ВСУ и установить контроль над логистикой украинских военных.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Что о ситуации в Красноармейске говорят на Украине?

30 августа украинский военный с позывным Мучной признал потерю поселка Первое Мая (украинское название — Леонтовичи) южнее Красноармейска, указав на критическую ситуацию для ВСУ.

«Ситуация стремительно начала снова обостряться, удержать Леонтовичи нашим подразделениям не удалось», — подтвердил Мучной. Он отметил, что из-за натиска пехоты и постоянной работы дронов и артиллерии ВСУ пришлось отойти ближе к пригороду.

Ранее российский военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что Киев начал «прогрев» украинского общества и своих партнеров перед сдачей города в ДНР. Он подчеркнул, что на данном направлении фронта идут ожесточенные бои и украинские войска отправляют к нему все новые подразделения с других направлений, чтобы стабилизировать обстановку.

Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнеров Киева насчет падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен Евгений Поддубный военкор

Он также подчеркнул, что участие в процессе принимают и западные информационные ресурсы.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

При этом на Украине обостряются споры вокруг реальной ситуации в боях за город. 15 сентября депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Генштаб ВСУ и лично главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский лгут об успехах у Доброполья и в Днепропетровской области.

Парламентарий указала, что ВСУ не смогли устранить прорыв российских войск под Красноармейском. Кроме того, по ее словам, подразделения армии России успешно занимают новые населенные пункты.

Обращу внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает ухудшаться и никакой российский «клин» не убрали, а в Днепропетровской области они продолжают закрепляться в новых селах (...). Жаль, что президент до сих пор читает неизмененный Генштаб и держит Сырского Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады

О ложных докладах главкома ВСУ писало и издание «Страна.ua». Как отмечали авторы материала, якобы успехи сил Киева под Красноармейском попросту незаметны на карте.

Трамп усиливает давление на Зеленского

Как отмечает телеканал Sky News, ситуация в боях за Красноармейск имеет и международное измерение. В частности, неудачи на фронте наносят удар по позициям президента Украины Владимира Зеленского и его попыткам надавить на американского коллегу Дональда Трампа.

«Все это происходит после того, как Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять "четкую позицию" по пакету санкций против России и гарантиям безопасности для Украины», — отмечает телеканал.

При этом хозяин Белого дома усиливает нажим на Украину. 16 сентября он заявил, что Зеленскому «придется заключить сделку». При этом американский лидер не уточнил, о чем конкретно идет речь.