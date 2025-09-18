Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:29, 18 сентября 2025Бывший СССР

Военкор рассказал о прогреве украинского общества перед сдачей Красноармейска

Поддубный: Киев начал прогрев украинского общества перед сдачей Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев начал прогрев украинского общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он подчеркнул, что на данном направлении фронта идут ожесточенные бои и украинские войска отправляют к нему все новые подразделения с других направлений, чтобы стабилизировать обстановку.

«Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнеров Киева насчет падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен», — написал военкор. Он также подчеркнул, что участие в процессе принимают и западные информационные ресурсы.

Ранее британский телеканал Sky News допустил сдачу Красноармейска украинскими войсками. Отмечалось, что ситуация для ВСУ осложнилась, так как российские военные взяли контроль все пути снабжения и создали вокруг Красноармейска зону поражения при помощи дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван предложенный Путиным кандидат на пост генпрокурора

    Моргенштерн объявил о первом за пять лет туре по Европе

    В Польше раскрыли план Зеленского по войне НАТО с Россией

    В России предложили отключать интернет как минимум на выходные

    Силуанов назвал приоритеты бюджета на следующий год

    Фетисов заявил об ощущении безнадежности из-за отказа МОК отстранять Израиль

    Зал для совещаний в правительстве региона России проверят на прослушку

    Группа молодых людей избивала и грабила прохожих в российском городе

    Набиуллина назвала условия удержания роста цен в России

    Команду Кадырова объявили столпом российского государства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости