Поддубный: Киев начал прогрев украинского общества перед сдачей Красноармейска

Киев начал прогрев украинского общества и своих партнеров перед сдачей Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он подчеркнул, что на данном направлении фронта идут ожесточенные бои и украинские войска отправляют к нему все новые подразделения с других направлений, чтобы стабилизировать обстановку.

«Прогрев украинского общества, а заодно и западных партнеров Киева насчет падения группировки ВСУ в Красноармейске уже запущен», — написал военкор. Он также подчеркнул, что участие в процессе принимают и западные информационные ресурсы.

Ранее британский телеканал Sky News допустил сдачу Красноармейска украинскими войсками. Отмечалось, что ситуация для ВСУ осложнилась, так как российские военные взяли контроль все пути снабжения и создали вокруг Красноармейска зону поражения при помощи дронов.