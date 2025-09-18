Бывший СССР
Тактику российских войск в Красноармейске объяснили

Российские войска пытаются прервать снабжение ВСУ в Красноармейске
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска пытаются прервать снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) и установить контроль над логистикой украинских военных. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что подразделения армии России также ведут бои на флангах украинской группировки. Кроме того, собеседник канала уточнил, что они активно наступают в городе и уже закрепились в западной части Красноармейска.

«Российские части закрепились в западной части Покровска», — рассказал источник.

Ранее на Западе допустили сдачу Красноармейска украинскими войсками. Как сообщал британский телеканал Sky News, ситуация для украинских военных осложнилась, поскольку российские военные взяли под контроль все пути снабжения и создали вокруг Красноармейска зону поражения с помощью дронов.

