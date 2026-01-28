В Гренландии поддержали «военный» ответ Трампу

Вице-спикер парламента Гренландии одобрил усиление военного присутствия Дании

Гренландия поддерживает усиление военного присутствия Дании в качестве ответа на притязания США на остров. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

«У нас есть Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Норвегия, Дания, и весь-весь мир приходит, потому что ситуация очень сложная. Я имею в виду, что они приветствуются в Гренландии по этому поводу», — сказал он.

По его словам, Гренландия имеет важное геополитическое значение на фоне таяния арктического льда и открытия новых морских путей. Оттосен также призвал Данию уделять больше внимания вопросам безопасности острова.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Европарламенте попытался оправдать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию. «Арктика становится все более важным вопросом, и президент Трамп, кстати, и я буду его сейчас защищать, просто чтобы вас немного позлить. Он заслуживает некоторой защиты», — сказал он.