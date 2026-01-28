В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает агентство Укринформ в своем Telegram-канале.

В каком районе города произошли взрывы, не уточняется.

Глава Киевской военной городской администрации (ВГА) Тимур Ткаченко проинформировал о падении обломков беспилотника в Голосеевском районе столицы. По его словам, в результате возник пожар на крыше нежилого здания.

Ранее стало известно о массированном ударе по Одессе с применением десятков «Гераней». Как сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», предположительно, атаке подверглись теплоэлектростанции (ТЭЦ). В городе были слышны взрывы и стрельба.