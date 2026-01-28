Реклама

17:36, 28 января 2026

В Китае узнали секреты американского B-21

19FortyFive: Китайские ученые вычислили особенности американского самолета B-21
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Специалисты китайского центра исследований и разработок в области аэродинамики вычислили особенности конструкции новейшего стратегического бомбардировщика Военно-воздушных сил (ВВС) США B-21 Raider. Секреты самолета узнали при помощи нового программного обеспечения, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что платформа PADJ-X позволяет выявлять аэродинамические ограничения конструкции, основываясь на открытых данных о B-21. Комплекс может моделировать аэродинамические характеристики, поведение двигательной установки, а также радиолокационную и инфракрасную сигнатуры. Ученые изучали американский бомбардировщик, используя 288 настраиваемых параметров.

«Если PADJ-X окажется таким эффективным, как утверждают его разработчики, его наиболее значительное влияние может быть оказано на разработку собственных самолетов в Китае, а не на выявление уязвимостей в зарубежных системах», — говорится в сообщении.

Ранее в январе обозреватель 19FortyFive Крис Осборн написал, что возможная дуэль между российской системой противовоздушной обороны С-500 и B-21 может стать эпической. По его словам, самолет создали с упором на непрерывную модернизацию в ответ на нововведения, которые внедряют в российские и китайские системы обороны.

