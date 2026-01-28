Реклама

В Кремле дали оценку трехсторонним переговорам по Украине

Песков заявил, что трехсторонние переговоры по Украине очень сложные
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это очень сложные переговоры, которые начались на экспертном уровне. Как вы знаете, достигнута договоренность об их продолжении. Работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что, несмотря на сложность вопроса, в Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры, совершая теракты и удары по мирному населению.

