02:03, 28 января 2026

В Латвии осудили мужчину после участия в конференции в Москве

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Рижский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы ученого и правозащитника Александра Гапоненко после участия в конференции в Москве. Об этом сообщило агентство LETA.

Его признали виновным в пособничестве иностранному государству в деятельности против Латвии и в разжигании национальной розни. По заявило следствие, во время своего выступления Гапоненко якобы распространял «дезинформацию и выдуманные утверждения», чтобы представить латышей врагами русских.

Сам Гапоненко свою вину не признал.

Ранее в Сейме (парламенте) Латвии депутата Алексея Росликова выгнали за фразу на русском языке. В ходе рассмотрения депутатами декларации «об устранении лингвистических последствий» Росликов вышел на трибуну и заявил: «Русский язык — наш язык!».

