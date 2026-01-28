В Москве запретили объявления о сдаче жилья «только славянам»

Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья «только славянам». Об этом представители суда рассказали РИА Новости.

На популярном сайте объявлений и в тематическом Telegram-канале появилось предложение по сдаче квартиры «арендаторам славянской национальности». Суд посчитал такую информацию дискриминацией по национальному признаку.

«Информация, размещенная по интернет-адресам на указанных сетевых ресурсах, признана запрещенной к распространению в РФ. Суд обязал Роскомнадзор включить эти сетевые адреса в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — сообщили в пресс-службе.

Ранее столичный суд запретил объявления о сдаче жилья с фразами «только для мусульман» и «цыганам не звонить».