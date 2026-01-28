В Подмосковье врачи заново собрали пациенту раскрошенные кости лица

В Подмосковье врачи семь часов собирали кости лица упавшему со снегохода мужчине

В Подмосковье врачи семь часов собирали кости лица мужчине, раскрошившему их во время падения со снегохода. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в результате происшествия 44-летнему жителю Жуковского раздробило кости лба, носовые пазухи и челюсть. Чтобы спасти пациента, медики заново собрали ему часть черепа.

Как выяснили журналисты, сначала нейрохирурги Жуковской больницы убрали обломки лобной кости, а также удалили слизистую оболочку и заднюю стенку пазухи, заполнив образовавшийся просвет аутокостной крошкой. Затем челюстно-лицевые хирурги собрали фрагменты черепа вместе. В результате мужчина выжил и уже прошел первичную реабилитацию. Теперь ему предстоит длительное восстановление.

