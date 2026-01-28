В ВСУ появились женские расчеты БПЛА в Харьковской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало создавать женские расчеты беспилотников в Харьковской области. Об этом, ссылаясь на российские силовые структуры, передает РИА Новости.

«В 13-й бригаде оперативного назначения нацгвардии Украины формируются расчеты БПЛА состоящие из военнослужащих-женщин. Их работа отмечена в лесопосадках возле Липцов», — передает агентство слова источника.

Как отмечает ТАСС, это подразделение украинских войск, находящееся на участке фронта с низкой интенсивностью боевых действий, становится пристанищем «для различного рода известных личностей».

Ранее стало известно, что украинские женщины опасаются идти в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сексуальных домогательств.