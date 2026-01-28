Чепа назвал ложью заявления о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным

Заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, являются ложью. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, чьи слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что доверие к словам представителя Киева является низким из-за постоянных манипуляций. Депутат также подчеркнул, что теоретическая встреча Зеленского и Путина на данный момент не подготовлена.

«Кроме того, только вчера Сибига заявлял следующее: "Сначала Украина подпишет мирное соглашение с американцами, а потом уже США будут подписывать его с Россией". Это показывает, что глава МИД Украины манипулирует словами, как ему захочется, и доверие всем его высказываниям крайне низкое», — заключил парламентарий.

Сибига ранее заявлял, что Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения вопросов территорий и Запорожской атомной электростанции.