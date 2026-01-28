Реклама

В российском регионе обнаружена придумавшая собственное похищение школьница

Под Красноярском девочка-подросток разыграла собственное похищение из-за скуки
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Под Красноярском в Железногорске обнаружена 12-летняя школьница, придумавшая собственное похищение. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mаsh.

По данным канала, она выдумала историю о похищении таксистом, чтобы проверить, как быстро приедет полиция. Девочка со слезами позвонила в дежурную часть и сказала, что ее якобы увезли в некий подвал. Она говорила, что не знает своего местонахождения.

Правоохранители были подняты по тревоге. Вместе с добровольцами в течение нескольких часов они обыскивали гаражи и подвалы в поисках подростка. В итоге выяснилось, что все это время девочка находилась дома. Она рассказала приехавшим полицейским, что заскучала и таким образом решила развлечься.

Сейчас с девочкой-подростком работает отдел по делам несовершеннолетних. Ее родителям грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

22 января в Красноярске школьник ушел из дома. С заявлением о его пропаже и возможном похищении в полицию обратился его отец — известный красноярский бизнесмен Алексей Капля. Спустя день мальчика обнаружили на съемной квартире вместе с неизвестной 18-летней девушкой.

