В российском регионе работодателей будут наказывать за склонение сотрудников к аборту

В Иркутской области работодателей будут наказывать за склонение к аборту. О принятом законодательным собранием региона законе сообщает издание «Иркутск онлайн».
Состав правонарушения образуют действия, направленные на понуждение беременной женщины путем угроз, уговоров, предложений, подкупа, обмана к искусственному прерыванию беременности. Виновным может быть признано лицо, от которого такая женщина находится в служебной зависимости.
Для признанных виновными должностных лиц размер максимального штрафа составит 10 тысяч рублей, организациям придется заплатить до 50 тысяч рублей.
Ранее в Саранске мужчину впервые в России оштрафовали за склонение к аборту. Его обязали выплатить пять тысяч рублей за доказанную вину в совершении соответствующего правонарушения.