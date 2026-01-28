Реклама

20:14, 28 января 2026Ценности

В сети обсудили откровенные фото Павла Деревянко с женой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zoi.futs

В сети обсудили откровенные фото российского актера Павла Деревянко с женой — предпринимательницей Зоей Фуць. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя Фуць разместила кадры с тропического отдыха. На них она позировала в бикини и облегающем платье, а также предстала обнаженной, прикрыв бедра полотенцем. В свою очередь, 49-летний артист снялся с голым торсом. «Роскошный максимум — это медовый месяц в джунглях», — указала в подписи автор публикации.

Подписчики оценили фото в комментариях. «Какие вы классные», «Шикарная пара», «Шикарные фотографии, изумительный вид, великолепная пара», «Зоя бесподобна», «Нереально красивая пара! Идеальные! Зоя, вы божественно шикарны!» — заявили юзеры.

В августе была раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы Павла Деревянко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
