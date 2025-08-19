Ценности
18:24, 19 августа 2025

Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы Павла Деревянко

KP.RU: Свадьба Павла Деревянко и Зои Фуць составила более 10 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Раскрыта многомиллионная стоимость свадьбы российского актера Павла Деревянко и дизайнера Зои Фуць. Соответствующий материал публикует KP.RU.

По данным издания, торжество знаменитостей обошлось более чем в 10 миллионов рублей.

Выяснилось, что за похищенную невесту актер заплатил пять миллионов рублей, а концертная программа, на которой выступили группы «Иванушки International» и PIZZA, стоила семь миллионов рублей. Кроме того, примерная стоимость банкета на 70 гостей составила 800 тысяч рублей.

В то же время напитки, фото- и видеосъемка, макияж, торт и диджей стоили около 1,2 миллиона рублей. Известно, что ведущим мероприятия стал актер Михаил Галустян, а среди гостей были актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов и писатель Александр Цыпкин.

В июле популярный российский блогер Литвин сыграл свадьбу за 100 миллионов рублей. Торжество прошло в усадьбе Villa Michetti, где ранее отмечали свадьбу Ксения Бородина и Николай Сердюков.

