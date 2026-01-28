Реклама

18:39, 28 января 2026Культура

Вере Брежневой предрекли забвение после отказа от песен на русском

Продюсер Рудченко: Вера Брежнева лишится карьеры из-за отказа петь на русском
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальный продюсер Павел Рудченко назвал ошибкой решение украинской певицы Веры Брежневой сменить сценическое имя и убрать из репертуара песни на русском языке. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам продюсера, артистка «поставила крест» на своей карьере, отказавшись выступать перед россиянами. Рудченко отметил, что Брежнева известна благодаря русскоязычным хитам, без которых о ней быстро забудут слушатели. «Если она будет действовать, исходя из своих заявлений, то ее ждет забвение и причем довольно скорое», — уверен медиаменеджер.

Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с изданием добавил, что Брежневу следует проверить на экстремизм и финансирование Вооруженных сил Украины. «Потерять российскую аудиторию — это значит потерять Россию», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева отказалась от имени и песен на русском языке. По данным Mash, теперь артистка выступает под псевдонимом Vira и исполняет треки только на украинском. Утверждается, что при согласовании частных выступлений команда Брежневой выясняет национальность заказчиков и отказывает россиянам.

