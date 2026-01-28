Вернувшийся из США мужчина оказался связан с найденной в чемодане москвичкой

СК обвинил скрывавшегося в США жителя Москвы в трех убийствах из-за жилья

Следователи предъявили обвинение 38-летнему жителю Москвы, причастному к расправам из-за жилья, совершенным в 2010 и 2023 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчине также вменили мошенничество с недвижимостью потерпевших. Он оказался связан с находкой, сделанной 25 мая 2011 года рыбаком. Рыбак выловил из озера чемодан, в котором находилось женское тело с привязанным к нему сантехническим изделием. Личность жертвы установили — они с малолетней дочерью числились пропавшими без вести с декабря 2010 года. Дело так и осталось нераскрытым.

В марте 2024 года в Ногинске на участке в садоводческом товариществе был обнаружен закопанным мужчина, пропавший без вести в ноябре 2023 года. В ходе следствия выяснилось, что он и женщина с ребенком являлись жителями Москвы и накануне исчезновения передали свои квартиры ранее судимому за разбои и грабежи москвичу. Его объявили в розыск.

Следователи узнали, что он скрылся в США после расправы над второй жертвой. В июне 2025 года москвич вернулся в Россию и был задержан при пересечении границы в аэропорту Внуково.

Во время расследования выяснилось, что он обманул еще одну женщину, завладев ее земельным участком в Подмосковье и квартирой в столице, оформив их на родителей. Расправиться с ней мужчина не успел, так как ему нужно было срочно сбежать из страны.

