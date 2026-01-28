Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

Инфекционист Теплова: Критичного роста заболеваемости гриппом не ожидается

Критичный рост заболеваемости гриппом в феврале не ожидается, несмотря на отступающие морозы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист «Поликлиника.ру» Елена Теплова. Тем не менее, она предупредила о риске тяжелого течения заболевания в случае заражения.

«Оснований для тревоги о какой-либо пандемии в настоящее время нет. После периода сильных морозов, который несколько сдерживал распространение вирусов, специалисты ожидают новый подъем заболеваемости уже в феврале», — предупредила врач.

Доминирующим штаммом, по ее словам, сейчас является грипп А(H3N2), также продолжают циркулировать другие респираторные вирусы.

«Тяжесть течения болезни во многом зависит от индивидуальной подготовки организма. Те, кто успел сделать прививку, переносят инфекцию заметно легче. У непривитых людей заболевание часто протекает тяжелее, с характерными симптомами: высокой температурой, сильной слабостью и изматывающим кашлем. При первых признаках недомогания важно остаться дома и вызвать врача. Эти меры помогают не только защитить себя, но и прервать цепочку передачи вируса», — добавила Теплова.

Ранее Минздрав России утвердил новые стандарты лечения при гриппе. Так, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи специалистов — терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, а также гематолога и акушера-гинеколога.