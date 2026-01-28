Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 28 января 2026РоссияЭксклюзив

Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

Инфекционист Теплова: Критичного роста заболеваемости гриппом не ожидается
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Критичный рост заболеваемости гриппом в феврале не ожидается, несмотря на отступающие морозы, заявила в разговоре с «Лентой.ру» врач-инфекционист «Поликлиника.ру» Елена Теплова. Тем не менее, она предупредила о риске тяжелого течения заболевания в случае заражения.

«Оснований для тревоги о какой-либо пандемии в настоящее время нет. После периода сильных морозов, который несколько сдерживал распространение вирусов, специалисты ожидают новый подъем заболеваемости уже в феврале», — предупредила врач.

Доминирующим штаммом, по ее словам, сейчас является грипп А(H3N2), также продолжают циркулировать другие респираторные вирусы.

«Тяжесть течения болезни во многом зависит от индивидуальной подготовки организма. Те, кто успел сделать прививку, переносят инфекцию заметно легче. У непривитых людей заболевание часто протекает тяжелее, с характерными симптомами: высокой температурой, сильной слабостью и изматывающим кашлем. При первых признаках недомогания важно остаться дома и вызвать врача. Эти меры помогают не только защитить себя, но и прервать цепочку передачи вируса», — добавила Теплова.

Ранее Минздрав России утвердил новые стандарты лечения при гриппе. Так, для диагностики заболевания пациента предусмотрен прием у семи специалистов — терапевта, инфекциониста, пульмонолога, кардиолога, невролога, а также гематолога и акушера-гинеколога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    В Европе признались в страхе перед США

    Кремль раскрыл подробности разговоров Путина и Трампа о Зеленском

    Вероятность пандемии гриппа в феврале оценили

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok