Врач опроверг действенность популярного способа лечения похмелья

Продеус заявил, что помощь угля в борьбе с похмельем — фантазия

В надежде избежать похмелья россияне принимают активированный уголь и другие энтеросорбенты. Мнение, что эти препараты снижают вред от алкоголя или переедания, на самом деле фантазии либо производителей, либо людей. Об этом рассказал RTVI аллерголог-иммунолог, профессор, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Вы же употребляете адсорбенты не совместно с алкоголем, а потом, когда в организме уже происходит интоксикация, поскольку C2H5OH всасывается быстро и до конца (...) любые адсорбенты никаким образом не смогут предотвратить последствия того, что уже всосалось», — сказал врач.

По его словам, эти препараты не дают токсинам всосаться полностью при токсическом инфекционном состоянии, так что со спиртом это не работает.

Ранее преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал привычку выпивать спиртное утром самым опасным способом выхода из похмелья. Поскольку при этом страдают сердечная мышца, печень, головной мозг, поджелудочная железа.

Чтобы облегчить похмелье, за пару часов до употребления алкоголя следует плотно поесть, посоветовала кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии психотерапии Башкирского ГМУ, научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом «НМИЦ ПН имени В.М. Бехтерева» Минздрава России Эльвина Ахметова. Особенно помогают углеводы и жиры, отметила она.

Кроме того, важно не смешивать разные напитки и после каждого бокала или рюмки выпивать стакан обычной воды. На утро будут актуальны минеральная вода без газа, регидрон, огуречный рассол, легкий куриный бульон, богатые калием бананы, или ферментированные продукты, например, квашеная капуста.