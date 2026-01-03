Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:44, 4 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали лучшие методы борьбы с похмельем

Врач Ахметова разрушила миф о пользе жирной еды при похмелье
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Похмелье — это комплексное отравление организма продуктами распада алкоголя, сопровождающееся целым рядом нарушений: обезвоживанием, сбоем электролитного баланса, нагрузкой на печень и нервную систему, сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии психотерапии Башкирского ГМУ, научный сотрудник отделения лечения больных алкоголизмом «НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева» Минздрава России Эльвина Ахметова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала лучшие методы для устранения этого состояния.

По словам врача, бороться нужно не с симптомами, а с самой причиной похмелья — интоксикацией. В первую очередь для этого необходимо заложить фундамент до употребления алкоголя, а именно плотно поесть за пару часов до мероприятия, рассказала нарколог. Особенно помогают углеводы и жиры, отметила она. Кроме того, за 30 минут до первого бокала можно принять препарат на основе метадоксина, который усилит естественные ферментные системы организма для переработки спиртного, посоветовала медик.

Во время застолья Ахметова рекомендовала не смешивать разные напитки и выпивать стакан чистой воды после каждой рюмки или бокала. Это снизит концентрацию алкоголя и предотвратит сильное обезвоживание — главную причину утренней головной боли, указала специалист.

Материалы по теме:
Как приготовить пунш? 6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
Как приготовить пунш?6 лучших пошаговых рецептов алкогольного и безалкогольного напитка
16 октября 2025
Как быстро избавиться от запаха перегара? 20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
Как быстро избавиться от запаха перегара?20+ простых способов убрать запах перегара от алкоголя
16 октября 2025

Если алкоголя было выпито много, после застолья можно принять вторую таблетку препарата на основе метадоксина — это ускорит расщепление и выведение уже образовавшихся «токсинов», поделилась психиатр.

С утра собеседница «Ленты.ру» призвала пить много жидкости небольшими порциями. Это может быть минеральная вода без газа, регидрон, огуречный рассол. Также чтобы восстановить силы можно съесть легкий куриный бульон, богатые калием бананы, ферментированные продукты, например, квашеную капусту, перечислила врач.

Не нужно «лечить подобное подобным» (опохмелиться). Новая порция алкоголя лишь временно облегчит симптомы, но за счет дополнительного токсического удара по печени и нервной системе, интоксикация будет только продолжаться и продлеваться

Эльвина Ахметовапсихиатр-нарколог

Нарколог также посоветовала не нагружать организм тяжелой пищей и кофе. Жирная еда добавит нагрузку на печень и поджелудочную железу, а кофеин усилит обезвоживание и нагрузку на сердце, уточнила она.

«Не стоит принимать парацетамол от головной боли. В сочетании с продуктами распада алкоголя он становится гепатотоксичным (вызывает повреждения печени). Если нужен анальгетик, выбирайте ибупрофен. Не нужно добавлять лишнюю нагрузку. Сауна, спортзал, контрастный душ — это огромный стресс для сердечно-сосудистой системы, которая и так работает на пределе», — заключила специалист.

Ранее врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих рассказывала, что употребление сливочного масла натощак, чтобы избежать похмелья, на самом деле не помогает защититься от последствий употребления алкоголя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В России рассказали о новых правилах использования водительского удостоверения

    ВСУ потеряли в Сумской области подразделение «полка смерти»

    Врач предупредил любителей гулять без шапки зимой

    Раскрыты новые подробности исчезновения семьи Усольцевых

    Россиянам назвали лучшие методы борьбы с похмельем

    В США раскрыли правду о причинах атаки на Венесуэлу

    В США объяснили жесткие условия этапирования Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok