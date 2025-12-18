Реклама

19:27, 18 декабря 2025Забота о себе

Врач оценила эффективность популярного народного средства от похмелья

Гастроэнтеролог Непомнящих: Сливочное масло натощак не защитит от похмелья
Фото: Freepik

Употребление сливочного масла натощак, чтобы избежать похмелья, на самом деле не помогает защититься от последствий употребления алкоголя, предупредила врач-гастроэнтеролог, нутрициолог Василиса Непомнящих. Эффективность этого популярного народного средства она оценила в беседе с aif.ru.

По словам гастроэнтеролога, сливочное масло, как и другие жиры животного происхождения, действительно замедляет всасывание алкоголя в кровь, так как обволакивает слизистую желудка. Непомнящих отметила, что поначалу это снижает нагрузку на печень и замедляет образование токсичного ацетальдегида.

«Но не происходит полной блокировки всасывания алкоголя, [оно] лишь замедляется — алкоголь все равно оказывает все негативные последствия на организм», — предупредила врач.

Непомнящих добавила, что употребление масла натощак в некоторых случаях может быть опасно. Гастроэнтеролог объяснила, что большое количество жира может спровоцировать проблемы с желчным пузырем и поджелудочной железой, а также вызывать тошноту, диарею, тяжесть в животе или вздутие.

Врач заверила, что, чтобы уменьшить последствия употребления алкоголя, лучше не есть масло натощак, а пить достаточно воды в течение дня и полноценно поесть за два-три часа до застолья.

Ранее гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о неожиданном свойстве селедки под шубой. По его словам, сочетание продуктов в этом салате положительно влияет на сосуды и сердце.

