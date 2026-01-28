Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

Колопроктолог Даниэль Броско призвал не вводить бытовые предметы в прямую кишку, поскольку такая сексуальная практика опасна для здоровья. Его слова передает издание Terra.

Броско предупредил, что из-за инородных тел в анусе может возникнуть перфорация кишечника. В таком случае хирургическое вмешательство неизбежно, подчеркнул он.

В худшем случае все может закончиться смертью, как это случилось с одним из пациентов доктора, а в лучшем — установкой колостомического мешка. «Поскольку вам придется перенести операцию, вам потребуется колостомия, другого выхода нет, и восстановить кишечник после этого очень сложно. Поэтому это крайне серьезное, очень тяжелое дело», — отметил врач.

Если бытовой предмет все-таки застрял в прямой кишке, врач призвал не принимать слабительные средства. Вместо этого следует сразу же обратиться в больницу. Тем же, кто хочет исследовать свое тело, посоветовал использовать исключительно секс-игрушки.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, чем грозит чрезмерное увлечение порно. По ее словам, из-за просмотра фильмов для взрослых может возникнуть эректильная дисфункция.