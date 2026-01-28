Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:31, 28 января 2026Забота о себе

Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nata Bene / Shutterstock / Fotodom

Колопроктолог Даниэль Броско призвал не вводить бытовые предметы в прямую кишку, поскольку такая сексуальная практика опасна для здоровья. Его слова передает издание Terra.

Броско предупредил, что из-за инородных тел в анусе может возникнуть перфорация кишечника. В таком случае хирургическое вмешательство неизбежно, подчеркнул он.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

В худшем случае все может закончиться смертью, как это случилось с одним из пациентов доктора, а в лучшем — установкой колостомического мешка. «Поскольку вам придется перенести операцию, вам потребуется колостомия, другого выхода нет, и восстановить кишечник после этого очень сложно. Поэтому это крайне серьезное, очень тяжелое дело», — отметил врач.

Если бытовой предмет все-таки застрял в прямой кишке, врач призвал не принимать слабительные средства. Вместо этого следует сразу же обратиться в больницу. Тем же, кто хочет исследовать свое тело, посоветовал использовать исключительно секс-игрушки.

Ранее сексолог Диана Соминина рассказала мужчинам, чем грозит чрезмерное увлечение порно. По ее словам, из-за просмотра фильмов для взрослых может возникнуть эректильная дисфункция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Навязанная извне традиция». В Германии объяснили ненависть к русским

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Выступившая против Трампа Европа оказалась в зависимости от США

    Создателей первого антикоррупционного ИИ-министра обвинили в коррупции

    Из-за конфликтов со школьниками российским учителям захотели поручить новую обязанность

    Боец СВО выжил благодаря армейскому жетону

    Бывший сотрудник СБУ рассказал о бегстве бойцов ВСУ в Африку

    Раскрыты первые итоги эксперимента с оценками за поведение в российских школах

    Врач предупредил об опасности введения бытовых предметов в прямую кишку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok