17:26, 28 января 2026

Врач предупредил об опасных добавках в составе полезных продуктов

Врач Сеспедес: Полезные продукты не должны содержать сахар и сиропы
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Unsplash

В продуктах, которые производитель позиционирует как полезные, могут содержаться опасные добавки, предупредил врач Давид Сеспедес. Его слова передает издание Deia.

Сеспедес призвал не верить таким надписям на упаковке, как «легкий», «полезный» и «натуральный». Даже если они есть, необходимо читать состав продукта, подчеркнул он.

Доктор также напомнил, что список ингредиентов, указанный на упаковке, всегда упорядочен по содержанию от наибольшего к наименьшему. Таким образом, нужно обращать внимание именно на первые несколько слов в составе продукта. Среди них не должно быть сахара, сиропов, модифицированного крахмала и рафинированных масел, отметил медик.

Кроме того, он посоветовал с осторожностью относиться к пометкам «без жира» и «низкокалорийный», поскольку отсутствие калорий и жира зачастую компенсируется большим количеством сахара и различных вредных ингредиентов.

Ранее диетолог Галина Волкова перечислила продукты, улучшающие работу головного мозга. Так, она посоветовала добавить в рацион жирную морскую рыбу и грецкие орехи.

