ВС России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные поразили систему дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, данная система наводила беспилотники на Крым. Она находилась в Одессе.

«Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее 6 офицеров ВСУ и около 23 военных», — подтвердил Лебедев.

Координатор пророссийского подполья подтвердил, что в результате удара по цели были уничтожены в том числе офицеры украинской армии иностранного происхождения.

27 января стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по западу Украины. Атакован был объект инфраструктуры во Львовской области.

