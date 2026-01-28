ВС России поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

Лебедев: ВС РФ поразили наводившую беспилотники на Крым систему ВСУ

Российские военные поразили систему дальней связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, данная система наводила беспилотники на Крым. Она находилась в Одессе.

«Была уничтожена база 22-й радиотехнической роты ВМС ВСУ Украины с системой дальней связи, которая располагалась в Одессе. Погибло не менее 6 офицеров ВСУ и около 23 военных», — подтвердил Лебедев.

Координатор пророссийского подполья подтвердил, что в результате удара по цели были уничтожены в том числе офицеры украинской армии иностранного происхождения.

27 января стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по западу Украины. Атакован был объект инфраструктуры во Львовской области.