21:36, 28 января 2026Россия

ВСУ попытались атаковать Крым

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили 3 БПЛА ВСУ над Белгородской областью и Крымом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Власов Сергей / Global Look Press

Днем 28 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать Крым и еще один российский регион. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.

«С 13.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении.

Уточняется, что один беспилотник самолетного типа силы противовоздушной обороны сбили в небе над Республикой Крым. Еще два БПЛА были ликвидированы над территорией Белгородской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что днем FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился мирный житель, в районе населенного пункта Погромец. Мужчина получил множественные осколочные ранения.

Кроме того, по данным Гладкова, за сутки над над регионом появились порядка 80 БПЛА ВСУ. За это время под удар попали 42 населенных пункта.

