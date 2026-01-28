Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

Военблогер Романов сообщил о концентрации ВСУ у Белгородской области

Появилась информация о возможной подготовке Украиной нового вторжения в Россию. Из зоны специальной военной операции (СВО) поступают сообщения о большой концентрации элитных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородском направлении.

Военблогер Владимир Романов рассказал о бойцах 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад и 148-й артиллерийской бригады ВСУ, замеченных у Белгородской области. «Большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте, вероятно, находились на восполнении потерь и доукомплектовании, и теперь могут быть брошены на прорыв государственной границы», — пояснил он.

Украине безразлична судьба личного состава ВСУ, лишь бы политическая картинка была красивая, считает военблогер. В связи с этим он отметил, что Киев способен на любую авантюру.

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Но у Украины нет ресурсов для наступления, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Для наступления как такового, сравнимого с курской авантюрой, думаю, нет ресурсов», — сказал он.

Главком ВСУ заявил о новых наступлениях ВСУ в 2026 году

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о новых наступлениях против России. При этом он подчеркнул, что украинские войска не могут одержать победу, находясь в обороне.

«Наша ключевая задача — нанести врагу максимальные потери, уничтожить его резервы и последовательно снизить наступательный потенциал», — сказал военачальник.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В свою очередь военный эксперт Олег Глазунов заявил, что у ВСУ не хватит ни резервов, ни потенциала, чтобы нанести поражение Вооруженным силам России. Он отметил, что Российская армия опережает Украину в людских ресурсах.

Слова Сырского направлены к украинцам, чтобы их успокоить, и западным партнерам, чтобы добиться еще большей помощи, считает эксперт.

За сутки над Белгородской областью сбили 80 беспилотников

В среду, 28 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о появлении 80 беспилотников ВСУ над регионом за сутки. За это время под удар попали 42 населенных пункта.

По данным Минобороны, за ночь с 27 на 28 января над территорией России было сбито 75 беспилотников, в том числе пять над Белгородской областью. При этом наибольшее количество БПЛА уничтожили над Краснодарским краем и Крымом, 24 и 23 единицы соответственно.