Названа цель заявления Сырского о стратегии ВСУ

Военный эксперт Глазунов: Заявления Сырского адресованы украинцам и европейцам

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский говорит так, как учат в военных академиях, и его слова адресованы украинцам и западным партнерам, рассказал военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Александр Сырский заявил, что ключевая задача Вооруженных сил Украины (ВСУ) в настоящий момент — снизить наступательный потенциал армии России. Военачальник также подчеркнул, что современная война меняется и ВСУ меняют подход к ее ведению.

Эксперт заявил, что у ВСУ не хватит ни резервов, ни потенциала, чтобы нанести поражение Вооруженным силам России. Он отметил, что российская армия опережает Украину в людских ресурсах.

«У них все находятся на "нуле", то есть на переднем участке фронта. Всех, кого хватает, всех отправляют туда. Две недели — и на фронт. У них нет резервов, нет многоэшелонированной обороны. То есть стоит нам прорвать оборону — и можно двигаться дальше. Поэтому наша армия, хоть и медленно, но движется вперед», — объяснил Глазунов.

Эксперт подчеркнул, что у Украины нет ничего своего, и ее обороноспособность зависит от Соединенных Штатов. Поэтому, продолжил он, слова Сырского направлены к украинцам, чтобы их успокоить, и западным партнерам, чтобы добиться еще большей помощи.

Ранее украинский офицер Сергей Волынский заявил, что ВСУ понесли тысячные потери из-за просчетов при планировании операции в Крынках Херсонской области. Он выразил уверенность, что операция провалилась из-за недостатка объективных разведданных, и украинское командование должно понести ответственность за этот провал.

