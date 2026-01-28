Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:18, 28 января 2026Россия

Житель приграничного региона России получил ранение в результате удара дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Житель Белгородской области пострадал при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился россиянин, в районе населенного пункта Погромец. Мужчина получил множественные осколочные ранения.

Пострадавшего мирного жителя доставляют в центральную районную больницу.

Ранее 28 января глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков предупредил жителей об опасности украинских беспилотников. Он подчеркнул, что речь идет о дронах на оптоволокне. Такие летательные аппараты отличаются невосприимчивостью к действию средств радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Перечислены недостатки самого дорогого смартфона Samsung

    Украинцы отказались от вступления в НАТО

    Женщины отреагировали на новый имидж Галкина фразой «мы в сексуальном страхе»

    Рубио пообещал хороший результат на одном направлении

    Назван самый недооцененный фрукт

    Рубио назвал главную проблему НАТО

    Рост цен в России замедлился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok