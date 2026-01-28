ВТБ заявил о росте аудитории онлайн-банка

Число пользователей «ВТБ Онлайн» выросло на 21 процент в 2025 году

Число ежемесячных пользователей онлайн-банка «ВТБ Онлайн» по итогам 2025 года увеличилось на 21 процент и составило почти 27 миллионов человек. Дневная аудитория сервиса за тот же период выросла более чем на треть. Всего за год клиенты совершили 8 миллиардов входов в приложение, среднее время его использования составило три-четыре минуты.

ВТБ расширил функционал цифрового банка. В нем появились биометрические инструменты для подтверждения операций. В ближайшее время станут доступны вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно дистанционно, и за год это сделали более 1,5 миллиона клиентов ВТБ.

Параллельно банк продолжает пилотный проект в сфере открытого банкинга совместно с Т-Банком и Альфа-Банком. Клиенты ВТБ, имеющие счета в этих кредитных организациях, могут видеть в своем приложении баланс по депозитам и историю операций, а для счетов в Т-Банке — еще и баланс по сбережениям. Вскоре проект планируется расширить почти до 1 миллиона человек.

Также ВТБ развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ, где доступны проверка баланса, переводы, оплата счетов и другие ключевые операции. Банк отправляет пользователям на платформе бесплатные push-уведомления о транзакциях. За 2025 год аудитория финансовых сервисов ВТБ в отечественных мессенджерах MAX и VK достигла 2 миллионов активных пользователей.

В приложение внедрены новые сервисы безопасности. Через сервис самоограничений можно, например, заблокировать выдачу онлайн кредитов и автокредитов наличными или некоторые виды переводов. При подозрительной активности или утере устройства клиент может активировать самоблокировку или отвязать все устройства — этой возможностью уже воспользовались более 1 миллиона раз.

«Мы готовим масштабное обновление "ВТБ Онлайн" — в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения — в партнерстве с сервисами и поставщиками, которые являются лучшими в своих сегментах», — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса Алексей Курзяков. По его словам, такой подход позволит сосредоточиться на развитии передовых финансовых технологий и трансформировать цифровой банк в универсальное приложение, которое будет доступно на любых устройствах.