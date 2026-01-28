Реклама

08:55, 28 января 2026

Выступившая против Трампа Европа оказалась в зависимости от США

WSJ: Европа жестко отреагировала на Трампа, но США нужны ей как никогда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Европа жестко отреагировала на политику американского президента Дональда Трампа, но США нужны ей как никогда, поскольку зависимость континента от Соединенных Штатов очень глубока и опровергает попытки заменить ее новыми союзами. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Европейские столицы сплотились, чтобы противостоять попытке президента Трампа установить контроль над Гренландией, но зависимость континента от США в вопросах безопасности, экспорта и технологий означает, что разрыв отношений со своим союзником невозможен», — говорится в материале.

Как уточняет издание, эта зависимость ставит Европу в невыгодное положение в мире конкуренции великих держав и ослабляет ее позиции на переговорах с Трампом по всем вопросам, от торговли до Гренландии и Украины. Отмечается, что Европа на протяжении десятилетий полагалась на США в вопросах безопасности, на Россию в энергетике и на Китай как на растущий экспортный рынок, но теперь она зависит от США во всех трех областях.

По словам главного экономиста Capital Economics Нила Ширинга, эти зависимости от технологий, безопасности, финансов и доллара являются клеем, который сейчас скрепляет западный блок. Он подчеркнул, что стало ясно, что США обладают огромным влиянием на эти отношения.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что европейские политики оспорили заявления генсека НАТО Марка Рютте в отношении Европы и ее обороноспособности. Он сравнил Трампа с «папочкой», способным рассудить спор в Европе.

