18:05, 27 января 2026Мир

Дмитриев заявил о способности «папочки» рассудить спор в Европе

Дмитриев сравнил Трампа с «папочкой», способным рассудить спор в Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил президента США Дональда Трампа с «папочкой», способным рассудить спор в Европе. Свой комментарий он опубликовал в соцсети Х.

«Когда дети спорят, "Папочка" принимает решения», — написал Дмитриев.

Таким образом спецпредставитель прокомментировал публикацию о том, что европейские политики оспорили заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте в отношении Европы и ее обороноспособности.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро раскритиковал Рютте за слова о неспособности Европы защитить себя без США. Другие европейские политики также выступили против подобных заявлений генсека альянса.

