14:10, 28 января 2026Авто

Ушедший из России автогигант потерял миллиарды долларов из-за Трампа

Bloomberg: Пошлины США обошлись Kia Corporation в 2,3 миллиарда долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Petr Josek / Reuters

В 2025 году Kia Corporation не досчиталась 2,3 миллиарда долларов из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что, например, в IV квартале минувшего года операционная прибыль южнокорейского автогиганта упала на 32 процента, если сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого года. Теперь компания намерена стимулировать продажи в условиях усилившейся конкуренции.

По словам ее финансового директора Ким Сын Джуна, хотя Южная Корея и США достигли соглашения о снижении импортных пошлин с 25 до 15 процентов с 1 ноября, компания Kia не получила полной выгоды, поскольку уже заплатила более высокую ставку за запасы, находящиеся в США.

Агентство отметило, что глобальный автомобильный сектор сильно пострадал от непредсказуемой торговой политики Белого дома. Например, General Motors предупредила, что пошлины, вероятно, обойдутся ей в 3-4 миллиарда долларов.

Кроме того, южнокорейские автопроизводители были сильно удивлены недавним заявлением президента США о том, что он снова повысит пошлины до 25 процентов из-за того, что, по его словам, корейский парламент не смог закрепить законодательно соглашение о торговле, достигнутое двумя странами в прошлом году.

Еще одной проблемой Kia, кроме тарифов, стали неопределенные перспективы спроса, поскольку переход на электромобили замедляется на ключевых рынках, таких как США. Вдобавок все сложнее оказывается конкурировать с китайскими производителями.

Ранее стало известно, что Kia зарегистрировала в России два товарных знака с одноименным логотипом. Под данными знаками автогигант может продавать легковые автомобили, моторные лодки и велосипеды.

