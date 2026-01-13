Ушедший автогигант зарегистрировал в России товарные знаки

РИА Новости: Kia зарегистрировала в России два товарных знака со своим логотипом

Покинувшая российский рынок южнокорейская автокомпания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака с одноименным логотипом. Об этом узнали журналисты РИА Новости, исследовав электронную базу Роспатента.

Согласно материалам, компания оформила заявки в ведомство еще в августе и октябре 2024 года. Роспатент рассмотрел документы и в январе 2026 года принял решение о регистрации товарных знаков в стране. Срок их действия — восемь лет.

Под данными знаками автогигант может совершать продажу легковых автомобилей, моторных лодок, велосипедов. Кроме того, Kia может осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак. Теперь компания производить и реализовывать свои машины на отечественном рынке. Кроме того, это касается и различных запчастей к машинам.

До этого появилась информация о том, что Mercedes-Benz в 2025 году столкнулся с девятипроцентным падением продаж.