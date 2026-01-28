Загорелся завод российского бренда Tenet

Mash: Крупный пожар произошел на территории завода бренда Tenet в Калуге

На территории калужского предприятия по сборке автомобилей российского бренда Tenet (Chery), которое ранее принадлежало концерну Volkswagen, произошел сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, площадь возгорания в настоящее время составляет около четырех тысяч квадратных метров.

Первоначально огонь вспыхнул на пластиковых деталях в кузовном цехе. Затем пламя перекинулось на пенопласт, применявшийся для внутренней отделки помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

