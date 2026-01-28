Реклама

Захарова раскрыла прозвище Зеленского на Украине

Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президента Украины Владимира Зеленского называют фашистом уже в его собственной страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там все говорят, перемоги (с укр. языка — победа — прим. «Ленты.ру»), уже они называют его фашистом», — заявила дипломат.

Захарова также напомнила, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, задержанная по подозрению в коррупции, называет происходящие в стране процессы фашизмом. При этом, как отмечает представитель МИД, она занимает четкую «прокиевскую позицию».

Ранее Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский планирует сорвать мирные переговоры. По ее словам, он намерен сделать это, совершая теракты в отношении мирного населения.

