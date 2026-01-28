Жене российского губернатора пришло 19 штрафов за превышение скорости на BMW

Жене губернатора Иркутского области пришло 19 штрафов за нарушение ПДД на BMW

Жене губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Наталье с апреля 2024 года пришло 19 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на BMW X6 — в частности, за превышение скорости. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Среди других нарушений — пересечение разметки и езда без ремня. Общая сумма долга по штрафам превысила 15 тысяч рублей.

Российский губернатор прокомментировал ситуацию, заявив, что штрафы пришли из‑за нарушений родственников, которым они шесть лет назад оставили машину на хранение в Воронеже. По его словам, он неоднократно просил их погасить долги и больше не нарушать правила.

Ранее жену депутата из Крыма Михаила Смолянова обвинили в езде на машине BMW с откидными номерами. Парламентарий в беседе с журналистами заявил, что его супруга чиста перед законом, а вся ситуация стала результатом деятельности недоброжелателей.