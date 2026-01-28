Жители Подмосковья выстроились в огромные очереди в ожидании автобусов

Жители Балашихи и Лопатино выстроились в огромные очереди в ожидании автобусов

Жители Подмосковья утром в среду, 28 января, выстроились в огромные очереди в ожидании автобусов. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

«Сегодняшнее утро в автобусных очередях», — подписал публикацию автор. На записи, сделанной жителями города Балашихи и поселка Лопатино, можно увидеть многометровые очереди, в которых люди стояли ранним утром в ожидании транспорта.

Ранее в январе сообщалось, что в Нижнем Новгороде опора линии электропередачи обрушилась на пожилую женщину, которая в тот момент выходила из автобуса. В результате случившегося пенсионерка пострадала, однако после осмотра на месте медработники ее отпустили.