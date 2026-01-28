Звезда «Блестящих» заявила о трагедии в семье

Певица Ольга Орлова выложила пост об уходе из жизни свекрови Ангелины

Певица Ольга Орлова, известная по выступлениям в составе культовой группы «Блестящие», рассказала о потере близкого человека. Трагической новостью она поделилась в своем Telegram.

Артистка сообщила, что скончалась ее свекровь Ангелина, мать нынешнего супруга Валерия.

«Теперь у Ани есть Ангел на небе. Бабушка Ангелина», — написала Орлова в своем блоге.

К публикации звезда приложила трогательное видео игр бабушки с Аней, дочерью Орловой, которая появилась на свет в 2023 году.

В августе 2025 года певица также призналась, что переживала измену. Отвечая на вопросы поклонников, Орлова подтвердила, что был момент, когда ей изменил партнер.