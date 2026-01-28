Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:48, 28 января 2026Культура

Звезда «Блестящих» заявила о трагедии в семье

Певица Ольга Орлова выложила пост об уходе из жизни свекрови Ангелины
Андрей Шеньшаков

Кадр: Telegram-канал «Ольга Орлова»

Певица Ольга Орлова, известная по выступлениям в составе культовой группы «Блестящие», рассказала о потере близкого человека. Трагической новостью она поделилась в своем Telegram.

Артистка сообщила, что скончалась ее свекровь Ангелина, мать нынешнего супруга Валерия.

«Теперь у Ани есть Ангел на небе. Бабушка Ангелина», — написала Орлова в своем блоге.

К публикации звезда приложила трогательное видео игр бабушки с Аней, дочерью Орловой, которая появилась на свет в 2023 году.

В августе 2025 года певица также призналась, что переживала измену. Отвечая на вопросы поклонников, Орлова подтвердила, что был момент, когда ей изменил партнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина планировала провести вторую «Паутину». Как российские военные сорвали операцию ВСУ?

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Суд в Германии впервые запретил заявления Навального об Усманове

    В Госдуме словами «не за горами» оценили вероятность наступления одного события в зоне СВО

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Россиянин ответил за мат в зале суда

    Разрисовавший подъезд россиянин попал под статью о терроризме

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Раскрыт неочевидный фактор снижения когнитивных способностей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok