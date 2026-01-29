Самый дорогой iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max подешевел в России до 102 тысяч рублей

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке упала до 102 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что в США самый дорогой смартфон Apple актуальной серии стоит 1199 долларов, или около 91 тысячи рублей. «В России цены отличаются не сильно», — заявили авторы, отметив, что нашли iPhone 17 Pro Max за 102 тысячи рублей на маркетплейсах.

Для сравнения, в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей, в ноябре — 112 тысяч рублей. На старте продаж флагманский iPhone продавали за 130-160 тысяч рублей. «За 2 месяца стоимость iPhone 17 Pro Max в России упала почти на девять процентов», — заключили специалисты.

Модель 17 Pro Max имеет корпус из алюминия и стекла, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED и процессор A19 Pro. Девайс вышел с 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый и лидаром и аккумулятором емкостью до 5000 миллиампер-часов.

В конце января стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 17 Pro. Аппарат стал доступен за 95 тысяч рублей.