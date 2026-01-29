Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:52, 29 января 2026Наука и техника

Самый дорогой iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro Max подешевел в России до 102 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стоимость флагманского iPhone 17 Pro Max на российском рынке упала до 102 тысяч рублей. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что в США самый дорогой смартфон Apple актуальной серии стоит 1199 долларов, или около 91 тысячи рублей. «В России цены отличаются не сильно», — заявили авторы, отметив, что нашли iPhone 17 Pro Max за 102 тысячи рублей на маркетплейсах.

Для сравнения, в декабре аппарат оценивали в 121 тысячу рублей, в ноябре — 112 тысяч рублей. На старте продаж флагманский iPhone продавали за 130-160 тысяч рублей. «За 2 месяца стоимость iPhone 17 Pro Max в России упала почти на девять процентов», — заключили специалисты.

Модель 17 Pro Max имеет корпус из алюминия и стекла, 6,9-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED и процессор A19 Pro. Девайс вышел с 12 гигабайтами оперативной памяти, тройной камерой с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый и лидаром и аккумулятором емкостью до 5000 миллиампер-часов.

В конце января стало известно, что на российском рынке подешевел iPhone 17 Pro. Аппарат стал доступен за 95 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о реакции Зеленского на приглашение в Москву

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о староверце после шифровки о стояке

    На Западе увидели в помощи ЕС Украине путь к эскалации и затягиванию конфликта

    Описана ситуация в приграничном регионе России на фоне сообщений о переброске элиты ВСУ

    Пенсионерка отсудила полмиллиона рублей за перелом позвоночника на льду

    Популярные продукты оказались связаны с ухудшением психического здоровья

    Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

    Раскрыта информация об изъятом у бывшего замглавы российского города имуществе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok