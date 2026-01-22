Реклама

Наука и техника
16:58, 22 января 2026Наука и техника

iPhone 17 Pro подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro подешевел в России до 95 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На российском рынке подешевел флагманский смартфон Apple. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты заметили, что стоимость iPhone 17 Pro снизилась до 95 тысяч рублей на маркетплейсах. «Некоторые магазины предлагают еще более низкие цены — до 92 тысяч рублей», — отметили авторы, подчеркнув, что стоимость указана с учетом пошлин.

В декабре 2025 года аналогичный аппарат продавали за 98 тысяч рублей. В ноябре девайс стоил около 100 тысяч рублей, а на старте продаж — в сентябре — 165 тысяч рублей. «Во время новогодних праздников за смартфон просили от 117 тысяч рублей. Менее чем за месяц цена упала на 21 процент», — подытожили журналисты.

Модель 17 Pro получила корпус из алюминия и стекла, 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 герц и аккумулятор емкостью 3998 миллиампер-часов. Смартфон имеет процессор A19 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру с объективами 48 мегапикселей каждый.

В середине января стало известно, что стоимость iPhone 17 снизилась в России до уровня 2025 года. Аппарат стал доступен за 74-75 тысяч рублей.

