Наука и техника
14:05, 18 декабря 2025Наука и техника

Стоимость iPhone 17 Pro рухнула в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 Pro подешевел в России до 98 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В России подешевел флагманский смартфон iPhone 17 Pro. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Как заметили авторы медиа, стоимость аппарата на российских маркетплейсах обрушилась — аппарат стал дешевле 100 тысяч рублей. К середине декабря iPhone 17 Pro оказался доступен за 98 тысяч рублей. При этом в начале месяца его продавали за 110-120 тысяч рублей, а в середине октября его цена достигала 130 тысяч рублей.

Журналисты подчеркнули, что в России даже появились версии с eSIM. Они отличаются от моделей с поддержкой физических сим-карт тем, что имеют более крупный аккумулятор и, соответственно, более длительное время автономной работы.

Смартфон iPhone 17 Pro получил цельнометаллический корпус из алюминия с улучшенной системой охлаждения. Также он имеет 6,3-дюймовый OLED-экран с частотой 120 герц, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый. Аппарат вышел с батареей емкостью 3998 миллиампер-часов.

В начале декабря стало известно, что iPhone Air стал доступен в России за 70 тысяч рублей. На старте продаж аппарат предлагали за 120 тысяч рублей.

