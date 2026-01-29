Реклама

10:40, 29 января 2026

59-летняя Холли Берри появилась на публике в образе с глубоким декольте

Актриса Холли Берри в боди с глубоким декольте появилась на премьере в Лондоне
Мария Винар

Фото: Jack Taylor / Reuters

Американская актриса Холли Берри в откровенном образе появилась на премьере триллера «Преступление 101» в Лондоне. Снимки приводит Page Six.

59-летняя звезда фильмов «Женщина-кошка» и «Бал монстров» предстала на публике в наряде с облегающей юбкой в пол, украшенной множеством сияющих страз. Кроме того, знаменитость была одета в черное боди, оформленное длинными рукавами и глубоким декольте. При этом она не стала надевать под него бюстгальтер.

Также стилисты подобрали к образу Берри туфли на платформе и массивную подвеску в виде цветка на длинной тонкой цепи. Визажисты, в свою очередь, сделали макияж в нюдовых тонах.

В октябре прошлого года Холли Берри опубликовала откровенные фото с отпуска и поделилась мыслями о менопаузе.

