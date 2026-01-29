Реклама

Культура
05:52, 29 января 2026Культура

Агент победившей рак Анны Ардовой рассказала о состоянии артистки

Агент Ардовой: Артистка продолжает гастроли, у нее хорошее самочувствие
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Анна Ардова, известная по ролям в ситкомах «Одна за всех» и «Последний из Магикян», продолжает ездить на гастроли, у нее хорошее самочувствие. Так прокомментировала состояние актрисы ее агент, передает ТАСС.

«Ардова активно работает, творит, живет, и, слава богу, у нее все хорошо со здоровьем», — рассказала собеседник агентства. По ее словам, актриса не так давно вернулась с одних гастролей, и у нее уже запланированы следующие. Также несколько дней назад она приняла участие в фотосессии, жизнь Ардовой продолжается «насыщенно».

Ранее появилась информация, что Анна Ардова победила тяжелое онкологическое заболевание. 56-летняя актриса попала в III клиническую группу, то есть прошла через радикальное лечение рака.

