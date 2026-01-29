Реклама

Актер Егор Бероев внезапно кардинально сменил имидж

Актер Егор Бероев внезапно кардинально сменил имидж
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский актер Егор Бероев показал новый имидж на премьере фильма «Золотой дубль». Снимки публикует Life.

48-летний артист внезапно кардинально сменил прическу, появившись на ковровой дорожке с бритой головой. По информации издания, преображение вызвало бурную реакцию у репортеров и других гостей мероприятия.

Известно, что в спортивной драме Бероев исполнил главную роль, сыграв легендарного футболиста и тренера Никиту Симоняна.

Ранее новый имидж жены Валерия Меладзе вызвал споры в сети. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева решила отказаться от длинных прядей и сделала каре. «Не ожидали? Сама от себя не ожидала», — иронично подписала звезда ролик.

